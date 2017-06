Le Monténégro est désormais dans l’OTAN

Le Monténégro a rejoint lundi 5 juin l’Organisation du traité de l’Atlantique-Nord (OTAN) en tant que 29e pays membre. Dans une discrète cérémonie au département d’Etat américain, le Premier ministre Dusko Markovic et Srdjan Darmanovic, ministre des Affaires étrangères ont remis l’instrument d’accession à l’Alliance du petit pays de 620 000 habitants. L’OTAN contrôle désormais tout le littoral nord de la Méditerranée jusqu’à la frontière Turco-syrienne note Le Monde. Une entrée qui favorisera « la stabilité dans l’ouest des Balkans » et « la paix et la sécurité internationale » selon Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN.

Une « provocation » selon la Russie

Une intégration qui a provoqué la colère de Moscou qui dénonce une « provocation ». Pas forcément de quoi rassurer les européens car ce ralliement se fait dans un contexte de grande incertitude vis-à-vis de l’avenir de l’OTAN. Donald Trump, après le sommet de l’OTAN à Bruxelles avait refusé de réitérer de manière explicite l’engagement des Etats-Unis en faveur de la défense collective, l’article 5 de l’institution, qui contraint les membres à la solidarité en cas d’agression extérieure.