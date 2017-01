Montebourg, Peillon, Cambadélis... le best-of de l'actualité politique de la matinée

Jean-Christophe Cambadélis ne décolère pas contre Emmanuel Macron. L'ancien ministre de l'Economie a exclu de participer à la primaire organisée par le PS, au grand dam des responsables socialistes. "Il pouvait participer à la primaire, ce n’était pas interdit. Lui qui caracole à 15 % et bat l’ensemble des candidats socialistes à cette étape, pourquoi n’est-il pas venu à la primaire ? Il en a peur ? Il a peur du vote des citoyens ? C’est ça que je lui reproche", a déploré le premier secrétaire du PS, à l'antenne de la matinale d’Europe 1.

"J’ai du regret, parce que si vous mettez bout à bout ce que représente Macron, le parti socialiste et la Belle alliance populaire, et monsieur Mélenchon, nous gagnons la présidentielle. Aujourd’hui, monsieur Fillon serait battu, et je ne parle pas de Marine Le Pen".

Jean-Christophe Cambadélis : Macron "s’est... par Europe1fr

Après la polémique suscitée par ses propos sur les Juifs sous Vichy et les musulmans, Vincent Peillon a tenu à s'expliquer ce matin au radio de Radio classique. L'ancien ministre de l'Education nationale a tenu à rappeler que la laïcité était "au cœur" de son action politique. "Je suis celui qui en France a fait la charte de la laïcité et remis l'enseignement moral et civique à l'école parce que la laïcité c'est le coeur de mon engagement", a-t-il déclaré. "Il faut bien mesurer que depuis quelques années, l'extrême droite, comme autrefois dans notre Histoire, utilise les mots de la République, par exemple patriotisme ou laïcité, eux, ils utilisent ces mots pour viser certaines catégories de la population. La laïcité, je crois qu'elle doit pour tout le monde dire séparation absolue du public et du privé, neutralité de l'Etat, combat radical, contre l'islamisme politique qui cherche justement à déborder, évidemment, notre laïcité, et les principes qui accompagnent la laïcité".

"Nous avons comme ennemi l'islamisme politique... par radioclassique

Invité de France Inter, Arnaud Montebourg a proposé une mesure choc : nationaliser les banques. "C'est la transformation concrète du système économique, reprendre la main sur le secteur financier pour le mettre au service de l'économie réelle" a-t-il soutenu. Et le candidat à la primaire de la gauche, ancien ministre de l'Economie, de poursuivre : "Je propose 5 milliards d'euros par an pour financer le plan de relance économique et écologique du pays. Les grands groupes, la grande distribution, les assurances n'ont pas besoin d'être soutenus par les caisses publiques, donc il y a 10 milliards que je reprends chaque année. Je défends une stratégie d'impôts pour ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre".

Arnaud Montebourg répond aux questions de... par franceinter