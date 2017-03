Montebourg, Arthaud, Soubelet… le best-of des déclarations politiques de la matinée

Arnaud Montebourg s'était fait assez discret depuis la fin de la primaire de gauche, où il n'avait atteint que la troisième place. Invité de rance Inter ce jeudi matin, l'ancien ministre de l'Économie a soutenu Benoît Hamon, appelant au retrait de la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour que le candidat socialiste soit présent au second tour de l’élection présidentielle. "Nous sommes devant le mur de l'Histoire", a-t-il insisté. L'ancien patron de Bercy a aussi vigoureusement chargé Manuel Valls, qui a refusé de se rallier à Benoît Hamon.

"Ce n'est pas que la loyauté à sa propre parole qui compte, a-t-il estimé. "Manuel Valls, comme moi, a été battu dans cette primaire. Et l'engagement qui a été signé est de soutenir le vainqueur. J'ai des désaccords avec Benoît Hamon, mais je regrette que, quand on signe un engagement, on le transforme en chiffon de papier".

Alors qu'elle était interviewé chez Jean-Jacques Bourdin ce jeudi sur RMC, Nathalie Arthaud a affirmé qu'elle avait l'intention de voter blanc au second tour de la présidentielle, si jamais elle n'y figure pas. "Je ne préfère ni les uns, ni les autres", a estimé la candidate de Lutte ouvrière. Mais "il y a plusieurs versions du pire", a-t-elle ajouté, en référence aux favoris à l'instar de Marine Le Pen, Emmanuel Macron ou François Fillon.

L'ancien numéro 3 de la Gendarmerie nationale, Bertrand Soubelet, était l'invité de RTL ce matin. À 57 ans, cet ancien haut-gradé s'est engagé en politique et a rallié le mouvement "En Marche !". Il brigue d'ailleurs l'investiture aux élections législatives dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Dans son programme, Emmanuel Macron a souvent évoqué l'idée d'une police de sécurité quotidienne, ce dont se félicite l'ancien gendarme: "Tout le monde fait le constat que la proximité entre la police et la population, et ça va dans les deux sens, n'existe plus. C'est ça le but, que les policiers reparlent normalement et qu'on leur reparle normalement. Il faut faire un effort en terme d’effectif et il faut mettre dans ces quartiers des policiers expérimentés".

