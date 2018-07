Mongolie : les autorités turques accusées d'avoir essayé d'enlever un partisan du mouvement Gülen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Emery et Arsenal corrigent le PSG en amical

Des milliers d'évacués à cause d'un incendie en Californie

GP de Hongrie : Mercedes et Hamilton sourient sous la pluie, Gasly aussi

GP de Hongrie : Mercedes et Hamilton sourient sous la pluie, Gasly aussi

Amical : Arsenal et Unai Emery corrigent le PSG (5-1)

En savoir plus

Battsetseg Batmunkh, vice-ministre des Affaires étrangères, a prévenu les responsables de l’ambassade turque que toute tentative d’enlèvement sur le territoire mongol constituait une "violation grave de l’indépendance et de la souveraineté" du pays. "Nous sommes une nation indépendante. Pensez-vous que quelqu’un peut pratiquer des enlèvements dans notre pays ?", a réagi sur Twitter le parlementaire Baasankhuu Oktaybri.

Au bout de huit heures de négociation, et alors que des parlementaires et plusieurs centaines de manifestants se rassemblaient à l’aéroport pour réclamer la libération de Veysel Akcay, l’avion turc a finalement décollé, mais sans Veysel Akcay, qui est réapparu en public dans la nuit de vendredi à samedi après des examens médicaux à l'hôpital d'Oulan-Bator.

Ces dernières ont alors refusé le décollage d'un petit avion de tourisme, qui s'est posé aux alentours de 1 heure du matin et qui appartiendrait à l'armée de l'air turque.

La scène est digne d'un film d'espionnage. Vendredi matin, au moins cinq hommes ont kidnappé Veysel Akcay vendredi matin dans sa demeure à Oulan-Bator, avant de le jeter dans un minibus. L'homme, âgé de 50 ans, est directeur d’une école en Mongolie, et réputé être proche de Fethullah Gülen, ennemi du président turc Erdogan, ce que démentent les proches du directeur.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres