Mondial 2022 : le Qatar accusé d'avoir saboté le dossier des autres candidats

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Présidentielle: plus de 179 000 maliens votent dans le calme en Côte d’Ivoire

Attaque d'un ours polaire en Arctique: un homme hospitalisé, l'ours abattu

LDC : le Wydad de Casablanca bat le Horoya et prend une option pour les quarts

Dans un communiqué, le comité d'organisation du Qatar déclare "démentir toutes les accusations formulées par The Sunday Times".

Or, les candidats à une coupe du monde ont bien entendu interdiction de faire "toute déclaration écrite ou orale de toute nature, que ce soit défavorable ou non, sur les offres ou les candidatures de toute autre association membre" en vertu des lignes directrices de la FIFA.

Nouvelle polémique concernant la prochaine coupe du monde de football, qui se tiendra au Qatar en 2022. Selon le journal britannique le Sunday Times, le pays hôte aurait "empoisonné" les candidatures de ses principaux concurrents, les États-Unis et l'Australie.

