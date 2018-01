Les moines de Tibhirine reconnus martyrs en vue de leur béatification

Les sept moines de Tibéhirine assassinés en Algérie en 1996 ont été reconnus martyrs en vue de leur béatification, selon un décret publié ce samedi par le Vatican.

Ces sept moines trappistes du monastère de Tibhirine, en Algérie, avaient été enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars 1996 et séquestrés durant plusieurs semaines.

Leur assassinat avait été annoncé le 21 mai 1996 dans un communiqué attribué au GIA (Groupe islamique armé) et leurs têtes retrouvées le 30 mai 1996, non loin de Médéa Environ 4 km au nord-ouest de Médéa. Les frères Christian, Bruno, Christophe, Célestin, Luc, Paul et Michel avaient entre 45 ans et 82 ans.

Ils font partie d’un groupe de dix-neuf martyrs tués en Algérie entre 1994 et 1996 en raison de la "haine de la foi" catholique, indique le décret. Parmi les martys figure aussi l’ancien évêque d’Oran Pierre Claverie. Le 1er août 1996, il avait assassiné ainsi que son ami Mohamed Bouchikhi, un jeune Algérien musulman de 21 ans, lors d'un attentat à la bombe dans l'évéché. En 2008, le journal La Stampa avait affirmé que la mort de Mgr Claverie est un prolongement de l'affaire des moines de Tibhirine, puisque celui-ci aurait été au courant de leur assassinat par un hélicoptère du gouvernement algérien. Selon le P. Armand Veilleux, ancien procureur général des Trappistes, il en savait trop.

Les autres martyrs sont le Frère mariste Henri Bergès et Sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, des petites Sœurs de l'Assomption, assassinés le 8 mai 1994 à Alger, les Espagnoles Sœur Esther Paniagua Alonso et Sœur Caridad Alvarez Martín, religieuses augustines missionnaires assassinées six mois plus tard ; les Pères Jean Chevillard, Alain Dieulangard, Christian Chessel et Charles Deckers, assassinés le 27 décembre 1994, deux Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres: Sœur Angèle-Marie Littlejohn et Sœur Bibiane Leclercq, tuées le 3 septembre 1995, et Sœur Odette Prévost, des petites Sœurs du Sacré-Cœur, tuée le 10 novembre 1995.

On ne connaît pas encore la date de leur béatification.

Sur ces 19 martyrs, 16 sont français, deux espagnoles et un belge.