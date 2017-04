"Moi, je vote Marine" : Jean-Marie Le Pen soutient (finalement) sa fille

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Hummels et Boateng seront rétablis pour le Real, selon le président Rummenigge

Le Japon dit respecter l'accord du G20 sur les changes 17/04/2017 - 11h58

En savoir plus

Il faut dire que les relations étaient très tendues entre le père et sa fille depuis la tentative d'éviction du parti de Jean-Marie Le Pen par Marine. Le "menhir" avait régulièrement affirmé qu'il ne voterait pas pour elle ou qu'elle n'était pas en capacité de gagner. La semaine dernière, il encensait même Jean-Luc Mélenchon. "Cet homme, qui était un sénateur obscur pendant de longues années, s'est révélé un orateur public de qualité" déclarait-il à Minute. Pas sûr, pour autant, que ce vote pourra réconcilier la famille, déchirée.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres