Mohammed ben Salmane annonce que l'Arabie Saoudite va lancer un programme nucléaire civil

Le prince héritier a déclaré à l'agence de presse saoudienne que l'Arabie saoudite comptait se doter de plusieurs projets en énergie, à commencer par une centrale nucléaire saoudienne. Parmi les autres projets, on compte une usine de désalinisation de l'eau de mer, un laboratoire d'étude génétique, une entreprise de construction d'avions et des projets en énergie renouvelable. Mais le programme nucléaire sans être le projet le plus important parmi ceux annoncés par Mohammed ben Salmane lors d'une visite ce mardi 6 novembre à la technopole King Abdulaziz City.

L'héritier des Saoud n'a pas présenté de programme nucléaire militaire. Cependant, en mars dernier, MBS avait clairement exprimé son souhait de développer un programme nucléaire militaire si l'Iran venait à en développer un. Cependant, le prince héritier avait alors insisté sur le fait que l'Arabie ne souhaitait pas obtenir une telle arme, cette situation exceptée.

Le royaume compte aujourd'hui construire d'ici 2032 des structures permettant de générer 17,6 gigawatts d'électricité nucléaire. Il s'agit de l'équivalent de 17 centrales nucléaires. L'Arabie Saoudite tenterait de réduire sa consommation de pétrole pour favoriser l'exportation.