MoDem : Sylvie Goulard ne souhaite plus faire partie du gouvernement

Le remaniement se voulait "technique". Il sera peut-être plus large. Dans un communiqué, la ministre des Armées, Sylvie Goulard, a fait part de son souhait de ne plus participer au prochain gouvernement, qui devait être nommé d'ici mercredi soir. "Dans l’hypothèse où l’enquête préliminaire visant le MoDem conduirait à vérifier les conditions d’emploi de mes assistants au Parlement européen, je souhaite être en mesure de démontrer librement ma bonne foi et tout le travail que j’y ai accompli" explique-t-elle.

"La mission de défense impose une exigence particulière. L’honneur de nos armées, celui des hommes et des femmes qui y servent, parfois au péril de leur vie, ne sauraient être mêlés à des polémiques auxquelles ils n’ont aucune part."Contacté par le Monde, le ministre de la Justice François Bayrou évoque des raisons "strictement personnelles" qui ne remettent pas en question la participation du MoDem au gouvernement.

