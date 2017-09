Mobilisation des routiers : pénuries de carburant en Île-de-France, Jean-Luc Mélenchon apporte "son soutien" au mouvement

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pour la première fois en Belgique, des vacances scolaires sont prévues à deux dates différentes: en 2019, les congés de Pâques tomberont plus tôt en Flandre qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles

En Birmanie, l'impossible réconciliation entre musulmans, hindous et bouddhistes

La région parisienne et l’ouest du pays sont particulièrement touchés par la pénurie d’essence. Selon le site interactif mon-essence.fr , qui liste les stations en pénurie avec les contributions des internautes, environ 80 stations-service seraient en pénurie, dont 32 en rupture totale (aucun carburant disponible). Interrogé par BFMTV, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a indiqué "ne pas pouvoir garantir qu'il n'y aura pas de pénurie d'essence, car il y a un effet panique" Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon a apporté son soutien aux manifestants.

Le mouvement a débuté dans la nuit de dimanche à lundi, une trentaine de routiers CGT et FO ont commencé par bloquer une autoroute dans le Nord, tout près de la Belgique. Sur l’ensemble du pays, les manifestants ont visé des axes de circulation et des dépôts de carburant.

Opérations escargot, blocages des périphériques et des rocades, assèchement des stations-services : les routiers CGT et FO ont entamé ce lundi dès l'aube un mouvement reconductible contre la réforme du Code du travail. Les organisations de chauffeurs condamnent la possibilité de "faciliter" les licenciements économiques dans les grands groupes, le rôle donné aux représentants du personnel ou encore le plafonnement des indemnités prud'homales.

