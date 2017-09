Mis en examen, M’jid El Guerrab devient membre de la commission de la Défense

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les maires de Catalogne, entre euphorie et crispation

Entre les ouragans Irma et José, femmes et enfants fuient l'île de Saint-Martin

Irma, une des catastrophes naturelles les plus coûteuses en France

Rugby Championship: Australie et Afrique du Sud dos à dos (23-23)

L'ouragan Irma s'abat sur Cuba et se dirige vers la Floride

Mondiaux de VTT: avec Schurter, Neff et Frei, la Suisse domine le monde

En savoir plus

Son altercation avec Boris Faure a eu lieu le 30 août. Le parlementaire passait dans la rue en scooter quand il a aperçu Boris Faure, et s'est arrêté pour lui parler. Mais la discussion s'est rapidement envenimée, comme le rapportait un témoin à Marianne. "Ils commencent à discuter et au bout de quelques minutes, le député lui assène un coup de casque très violent puis un deuxième. L'autre tombe par terre, en sang. Si les agents de sécurité ne les avaient pas séparés, il se serait acharné. Il avait de la haine dans les yeux".

Après son altercation avec le socialiste Boris Faure, plusieurs responsables l’ont appelé à démissionner de son mandat de député. "Si j’étais lui, je serais extrêmement mal, je m’en défendrais [devant] la justice et si la justice confirmait les faits tels qu’évoqués, tels qu’ils sont reprochés, je pense que je démissionnerais", a déclaré le porte-parole du gouvernement et secrétaire d’Etat aux Relations avec le Parlement, Christophe Castaner.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres