Mireille Darc est décédée à l'âge de 79 ans

L'actrice Mireille Darc est morte dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 79 ans selon les informations de RTL depuis confirmées par son mari Pascal Desprez à Europe 1.

"Mireille Darc est partie cette nuit, chez elle à Paris. Elle a été très entourée jusqu'au bout par ses proches dont son époux et aussi Alain Delon, présent jusqu'à la fin" a également déclaré Annabel Karouby, l'agent de la comédienne.

Figure du cinéma français dans les années 60 et 70, Mireille s'était fait connaître avec des films cultes comme "Le grand blond avec une chaussure noire" en 1972 où elle apparaissait avec une robe affriolante ou encore grâce à ses coopérations avec le réalisateur Georges Lautner avec qui elle fit 13 films dont "Les Barbouzes", "Les seins de glace" ou encore "Il était une fois un flic".

Mireille Darc avait connu ces dernières années de nombreux problèmes de santé dont trois attaques cérébrales en 2016.

Dès l'annonce de son décès, les réactions n'ont pas tardé à affluer. Françoise Nyssen, ministre de la Culture a salué "une grande figure du cinéma français, une femme de courage et d'engagement". Pierre Richard, partenaire de Mireille Darc dans le film "Le grand blond avec une chaussure noire" a déclaré sur Twitter "Plus je suis triste, moins j'ai envie de parler... et là, je suis abattu par la disparition de Mireille..."