La ministre de la Justice à la prison de Vendin-le-Vieil : une visite sous tension

Des gardiens de prison ne décolèrent pas au deuxième jour de leur mobilisation nationale et après une nouvelle agression de surveillants à Mont-de-Marsan (Landes), précédée de celle de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) jeudi, où la garde des Sceaux, Nicole Belloubet est arrivée ce mardi matin. "Je suis venue voir l'établissement pour dialoguer avec les personnels, je vais les entendre et voir dans quelle mesure on pouvait améliorer les conditions de sécurité", a déclaré la ministre à son arrivée, la voix couverte par une Marseillaise entonnée par des surveillants.

En effet, ces derniers lui ont reproché d'être venue "les mains vides". De ce fait, certains d'entre eux tentent de l'empêcher de sortir alors qu'elle doit rejoindre Emmanuel Macron un peu plus tard dans la journée à Calais, selon franceinfo. Franceinfo affirme également que la ministre s'est entretenue avec les surveillants agressés et selon le syndicat FO "l'entretien ne s'est pas très bien passé". "L'administration propose uniquement une élévation d'échelon", refusée par les quatre agents concernés, précise cette source à franceinfo.

Tensions à la prison de Vendin-le-Vieil : les gardiens en colère ne veulent plus laisser sortir la ministre de la Justice. Ils accusent Nicole Belloubet d'être venue "les mains vides" ➡ https://t.co/GnhB5BPbxe pic.twitter.com/Lfe2GVgX0J — M6info (@m6info) 16 janvier 2018

