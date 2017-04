Le ministre Jean-Michel Baylet soutient à son tour Emmanuel Macron

Et un ministre de plus dans l'escarcelle d'Emmanuel Macron. Ce mercredi dans le Parisien, c'est le ministre de l’Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales Jean-Michel Baylet qui apporte son soutien au candidat d'En Marche. "Parce qu’il est le plus à même de tenir la ligne dans laquelle je me reconnais. Que ce soit sur le plan idéologique ou sur le plan économique" se justifie-t-il. "Et aussi parce qu’il me semble le mieux placé pour battre des candidats que je ne souhaite pas voir accéder à l’Elysée".

Ironie de l'histoire, le parti radical de gauche, dont il fût le président pendant vingt ans, soutient officiellement Benoît Hamon, même si son actuelle présidente ne lui a pas donné son parrainage d'élue…