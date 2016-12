Ministre israélien aux juifs de France : "si vous voulez rester juifs [...] quittez la France"

Avigdor Lieberman, ministre israélien de la Défense et chef du parti Yisrael Beitenu ("Notre maison Israël") n'a pas mâché ses mots au sujet de la France et de la communauté juive de France, après la résolution de l'Onu condamnant la colonisation israélienne et niant la souveraineté israélienne sur le Mur occidental et les autres fondations du Temple de Jérusalem. Après avoir dénoncé le sommet de Paris du 15 janvier où 70 pays seront invités au sujet de la paix entre Israël et les Palestiniens, il a déclaré : "C'est peut être aussi le moment de dire aux Juifs de France--ce n'est pas votre pays, ce n'est pas votre terre.

Quittez la France et venez en Israël. [...] Avec toutes les difficultés, si vous voulez rester Juifs et vous assurer que vos enfants et vos petits-enfants restent Juifs, quittez la France et faites votre Aliyah en Israël." L'Aliyah est, chez les Juifs, l'immigration définitive en Israël.

La France organise une conférence avec plus de 70 pays à Paris le 15 janvier afin d'augmenter la pression de la communauté internationale pour une solution au conflit israélo-palestinien. Ni la France ni la Palestine ne participeront. Lieberman a dénoncé une visée électoraliste de la conférence organisée par François Hollande : si le timing de la conférence est "mauvais", selon lui il s'explique parce qu'"il est clair que le gouvernement français se dirige vers une élection."

"Il n'y a qu'une différence entre ce qu'ils préparent à Paris [et l'affaire Dreyfus] : à l'époque il n'y avait qu'un Juif sur le banc des accusés ; maintenant il y a tout le peuple d'Israël et tout l'État d'Israël", a-t-il dénoncé. L'affaire Dreyfus est un des épisodes noirs de l'histoire de l'anti-sémitisme ; un officier d'artillerie français avait été accusé et condamné pour espionnage uniquement parce que juif, et l'affaire avait déchiré la société française. L'affaire avait motivé Theodor Herzl, fondateur du sionisme, à lancer son mouvement : il raisonnait que si même en France, premier pays d'Europe à avoir accordé l'égalité civique aux Juifs, un tel déchaînement d'anti-sémitisme pouvait avoir lieu, les Juifs ne seraient en sécurité nulle part sauf dans leur propre État.

