Un ministre britannique tacle Emmanuel Macron et évoque un Brexit sans accord

Partie de poker entre la France et le Royaume-Uni ? Vendredi, Emmanuel Macron a estimé au terme du conseil européen de Bruxelles que les Britanniques étaient "encore loin du compte" sur la facture du Brexit. Si Theresa May assure que Londres paiera, elle laisse planer le doute quant au montant que le pays donnera à Bruxelles. "Le problème aujourd'hui de Theresa May, c'est que celles et ceux qui ont prôné le Brexit n'ont jamais expliqué au peuple britannique quelles en étaient les conséquences" a expliqué le locataire de l'Elysée.

Sur le scénario d'une sortie de l'UE sans accord, le chef de l'Eta a indiqué que la Première ministre britannique ne l'avait évoqué "à aucun moment" lors du Conseil européen.

"Qu'il y ait du bruit, du bluff, des fausses informations des uns et des autres acteurs secondaires ou spectateurs de cette discussion, c'est si je puis dire la vie des affaires ou la vie des médias" a-t-il déclaré.

Une sortie qui a été moyennement du goût du ministre britannique du Commerce. Invité de la chaîne ITV, Liam Fox a ainsi affirmé que le président français avait "totalement tort" et que Londres ne bluffait pas quant à une possibilité de Brexit sans accord. Pour le ministre, ce scenario ne serait d'ailleurs pas une "catastrophe".