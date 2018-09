La ministre des Armées accuse la Russie de tentative d'espionnage

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Irak: Bassora à feu et à sang, des manifestants brûlent le consulat d'Iran

Morgan Freeman "inquiet" pour les arbres et les abeilles

Nanterre : une mère et ses fils condamnés pour proxénétisme

"Ce satellite aux grandes oreilles s'appelle Louch-Olymp, c'est un satellite russe bien connu mais un peu... indiscret" ; "Nous l'avions vu arriver, et avons pris les mesures qui s'imposaient. Nous le surveillons attentivement, nous avons d'ailleurs observé qu'il continuait de manoeuvrer activement les mois suivants auprès d'autres cibles, mais demain, qui dit qu'il ne reviendra pas auprès d'un de nos satellites?".

La ministre française a expliqué aujourd'hui lors d'un déplacement au Centre national d'études spatiales à Toulse qu'alors "qu'Athena-Fidus continuait sa rotation tranquillement au-dessus de la Terre, un satellite s'est approché de lui, de près, d'un peu trop près". Elle a ajouté : "de tellement près qu'on aurait vraiment pu croire qu'il tentait de capter nos communications". Or, a-t-elle poursuivit "tenter d'écouter ses voisins, ce n'est pas seulement inamical. Cela s'appelle un acte d'espionnage".

