Ministère de l'Intérieur : Christophe Castaner menace de démissionner s'il n'obtient pas la place laissée vacante par Gérard Collomb

"Chez Pol" (la nouvelle Newsletter politique du journal Libération) rapporte que Christophe Castaner aurait menacé de démissionner s'il n'obtenait pas le poste de ministre de l'Intérieur.

La confidence aurait été faite par Jean Castex à un élu francilien. Le poste lui aurait été proposé mais comme le chef de LaREM a mis sa démission dans la balance, il n'en sera rien.

Une difficulté en plus pour le remaniement qui ne devrait pas se faire avant au moins vendredi quand Emmanuel Macron sera de retour de Erevan. D'ici à ce remaniement, l'exercice gouvernemental est maintenu et Edouard Philippe continuera de cumuler les casquettes de Premier ministre et de ministre de l'Intérieur. L'Elysée a expliqué au journal Le Monde que "Le président de la République entend mener ce remaniement avec calme et sans précipitation. Il consulte, les vérifications habituelles auprès de la HATVP (Haute autorité pour la transparence de la vie publique) se déroulent avec professionnalisme".