Ministère de l'Ecologie : Cohn-Bendit appelle Macron à "un sursaut" et indique, à propos de sa possible nomination, que "rien n'est fait"

L'ancien député européen Daniel Cohn-Bendit, contacté par le député général de La République en marche, Christophe Castaner, pour évoquer la succession de Nicolas Hulot, et qui devait rencontrer ce dimanche Emmanuel Macron, estime dans une tribune publiée dans le JDD que le président de la République devrait se servir du départ de Nicolas Hulot pour surmonter "l'iceberg des conservatismes". Nicolas "Hulot s'est brisé sur l'iceberg du conservatisme et du court-termisme", écrit Daniel Cohn-Bendit dans cette tribune, cosignée avec l'ancien eurodéputé écologiste Jean-Paul Besset, l'eurodéputé Pascal Durand et le député LREM Matthieu Orphelin. "Il appartient à Emmanuel Macron, à son gouvernement, à sa majorité, si les mots et les engagements souscrits ont un sens, de comprendre le message qui leur est adressé par ce départ, de transformer celui-ci en sursaut, de s'en servir comme d'un tremplin pour porter la transformation résolue et bienveillante que le ministre de l'Écologie incarnait".

"Hulot voulait inscrire des trajectoires irréversibles vers un nouveau monde. À l'expérience, il a estimé ne pas pouvoir y parvenir tant le défi global est colossal, les ambiguïtés gouvernementales sont persistantes, les résistances corporatistes enkystées et les hostilités coalisées", écrivent-ils.

Une tribune programme pour son arrivée au ministère ? Qui sait... Dans Le Parisien, il dit : "Pour l’instant, il n’y a rien de fait. Ce n’est pas du tout sûr, pas du tout, du tout." Contacté par BFMTV ce dimanche, il a également estimé que cette possibilité était "exclue à 90%"... Avant de nuancer en disant "mais no risk no fun".