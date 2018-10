Des milliers de militaires américains bientôt envoyés à la frontière mexicaine

Le Pentagone pourrait renforcer la présence militaire à la frontière mexicaine vers laquelle se dirigent des milliers de migrants centraméricains qui fuient la violence et la misère dans leurs pays. L'information initialement révélée par le Washington Post qui parle de l'envoi de plus de 5000 militaires a été confirmée ce lundi par un responsable américain. Une augmentation de 4200 donc par rapport aux chiffres qui étaient avancés la semaine dernière. Toutefois le responsable s'est voulu prudent en précisant qu'aucune décision n'avait été prise pour l'instant et que les préparatifs étaient toujours en cours.

Pour l'instant, c'est toujours 2000 réservistes de la Garde nationale qui sont déjà déployés sur place depuis le printemps.

"Les lois adoptées par les démocrates font qu'il est difficile pour nous de stopper des gens à la frontière" avait déclaré Donald Trump jeudi matin sur Twitter. Il ajoutait : "J'envoie l'armée pour cette urgence nationale. Ils seront stoppés"

La Garde nationale américaine était déjà intervenue en 2010 à la frontière sur les ordres de Barack Obama ainsi qu'entre 2006 et 2008 sous George W. Bush.