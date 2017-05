Des militants de Greenpeace déploient une banderole contre le Front national sur la tour Eiffel

Plusieurs militants de Greenpeace se sont suspendus ce matin à la tour Eiffel pour y déployer une banderole anti-FN où était inscrite la devise française : liberté, égalité, fraternité. Quatre techniciens ont été mobilisés pour retirer ensuite l’affiche, accrochée à une cinquantaine de mètres de hauteur.

Cette initiative a pour but de "mettre en garde contre le projet de Marine le Pen et ce qu'il représente comme risques pour les associations et au-delà", a indiqué à la presse Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France.

Il a ensuite poursuivi : "Liberté, égalité, fraternité: il est plus qu'urgent de défendre ces valeurs, particulièrement menacées par le Front national.

Les défendre est indispensable pour mener à bien notre combat environnemental. Le patron français de l'ONGI a ensuite expliqué que "Greeenpeace s'inquiète de ces temps de résurgence des nationalismes, en Turquie, en Hongrie et des risques de restriction de la liberté d'association. C'est dans notre mission de nous y opposer". Puis de lancer pour conclure : "Un monde écologique, en paix, passe par la nécessité de s'opposer à tout ça".