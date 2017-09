Un militaire d’une patrouille Sentinelle agressé au couteau à Paris

Un militaire d'une patrouille Sentinelle a été agressé par un homme armé d’un couteau, ce vendredi 15 septembre vers 6 heures du matin à la station de métro Châtelet - Les Halles, à Paris, indiquent BFMTV et L’Express. En tenant des propos faisant référence à Daesh, l’agresseur s’est approché du soldat par derrière et lui a mis son arme blanche à la gorge. Rapidement, il a été maîtrisé par le militaire qu'il visait. Il a été interpellé. On ignore encore ses motivations.Son profil n'est pour l'heure pas encore connu, la brigade criminelle a été saisie. Ni le militaire, qui commençait sa patrouille avec une équipe de la BRF (Brigade des Réseaux Ferrés), ni son agresseur n'ont été blessés, rapporte BFMTV.

Sur Europe 1, la ministre des Armées, Florence Parly, a réagi à cette agression : "L’homme a été maîtrisé, c’est la preuve du professionnalisme et de l’efficacité des soldats de Sentinelle dans cette mission de protection" “Nous n’en savons pas plus sur les intentions de l’agresseur qui a été arrêté. Mais cette nouvelle attaque légitime pleinement ce que nous voulons faire, c’est-à-dire rendre ce dispositif encore plus imprévisible, encore plus indécelable pour les agresseurs potentiels", a-t-elle fait référence à la réorganisation du dispositif "Sentinelle" par le gouvernement.