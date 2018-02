Mike Pence promet à la Corée du Nord "les sanctions les plus dures et les plus offensives jamais prises "

A Tokyo, le terrain était favorable à un discours très offensif pour Mike Pence. Le président Shinzo Abe, porté par la crainte d'une partie de son électorat d'une attaque nord-coréenne attendait un nouveau signe du soutien américain après les récents essais en Mer de Corée. Il l'a eu : Mike Pence a promis que les Etats-Unis feraient tout pour forcer la Corée du Nord à renoncer à l'arme atomique.

"J'annonce aujourd'hui que les Etats-Unis vont bientôt dévoiler les sanctions économiques les plus dures et les plus offensives jamais prises contre la Corée du Nord" a-t-il déclaré, rompant l'atmosphère de trêve que semblait représenter l'approche des Jeux Olympiques. Et ce notamment dans les relations entre les deux Corée. Le VP a dénoncé les méfaits de la "propagande" de Pyongyang - visant directement Séoul qui acueillera 3 officiels nord coréens aux JO, dont la sœur de Kim Jong Un. Les trois "invités" sont sur la liste noire américaine, un affront pour la Maison Blanche.

Mike Pence a affirmé que les Etats-Unis refuseraient de voir les JO pris "en otage" par la Corée du Nord.

Et les mots suivaient les actes : Washington vient en effet d'annuler l'envoi d'un ambassadeur à Séoul, Victor Cha, qu'il considérait trop tendre.

Trump pourra, dans cette opposition sans faille à Pyongyang, compter sur le Japon d'Abe, qui soutient très clairement sa ligne diplomatique. Le chef d'Etat japonais a d'ailleurs déclaré après Mike Pence : "Nous ne devons pas nous laisser distraire par l'offensive de charme de la Corée du Nord".