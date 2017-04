Mike Pence : "La Corée du Nord ferait mieux de ne pas éprouver la détermination" de Trump

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Si le vice-président a assuré que Washington souhaitait régler le conflit "au travers de moyens pacifiques, grâce à la négociation (…) Mais toutes les options sont sur la table et nous demeurons au côté des Sud-Coréens (…) L'ère de la patience stratégique est révolue."

La situation ne semble pas se diriger vers l'apaisement en Corée. Le vice-président américain Mike Pen s'est rendu en Corée du Sud pour apporter son soutien à Séoul, dans un contexte très tendu. En visitant la zone démilitarisée de la péninsule, il a même tenu à montrer les muscles. "Ces deux dernières semaines, le monde a été le témoin de la puissance et de la détermination de notre nouveau président au cours d'opérations menées en Syrie et en Afghanistan", a-t-il déclaré. "La Corée du Nord ferait mieux de ne pas éprouver sa détermination ou la puissance des forces armées des Etats-Unis dans cette région."

