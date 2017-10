Migrants : la route depuis la Libye s'efface au profit de celle partant de Tunisie

Les routes changent mais la problématique reste la même. Comme le signale le Point dans un reportage, les autorités italiennes sont confrontées à des arrivées de plus en plus importantes de migrants en Sicile. Si les voyages depuis la Libye semblent se tarir, une nouvelle route s'est imposée depuis plusieurs mois, en provenance de la Tunisie. "Au cours des deux derniers mois, les autorités ont recensé 4 000 arrivées sur les côtes de la Sicile" souligne le journal. Tunis s'est bien engagé au retour forcé de 30 migrants illégaux par semaine, le chiffre semble bien par rapport au nombre d'arrivées.

Surtout, cette nouvelle route inquiète les autorités italiennes."Il est évident que les nouveaux arrivants ne fuient pas tous la guerre et la misère et qu'il y a parmi eux de nombreux délinquants" s'inquiète le maire de Lampeduza. Plus inquiétant, la Tunisie a fourni un quota impressionnant de combattants djiadistes ces dernières années. Plus de 6000 sont partis dans la zone irako-syrienne.