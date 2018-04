Migrants : Gérard Collomb annonce l’envoi de renforts de police dans les Hautes-Alpes

Dimanche soir, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb a condamné « avec la plus grande fermeté l'ensemble des provocations, gesticulations et incidents qui ont marqué ce week-end dans les Hautes-Alpes et dont des groupes d'activistes d'ultra droite et d'ultra gauche sont respectivement à l'origine ». Dans un communiqué, il a annoncé l’envoi de renforts « importants » de police et de gendarmerie pour « s'assurer du respect absolu du contrôle des frontières » dans ce département.

En outre, il a rappelé que « des violences ont été commises vis-à-vis des forces de l'ordre et un véhicule de la gendarmerie nationale a été dégradé ».

Faisant part de sa « volonté de combattre ceux qui souhaitent faire échec aux contrôles des frontières comme ceux qui prétendent se substituer aux forces de l'ordre dans ces missions », il a fustigé des « actions inacceptables ».