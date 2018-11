Midterms : les Démocrates font basculer la Chambre des représentants, les Républicains conservent leur domination au Sénat

Donald Trump va donc devoir cohabiter. Les élections de mi-mandat viennent de livrer leurs premiers enseignements.

Le Congrès américain sera "rouge" et "bleu", selon les premiers résultats dévoilés ce mercredi 7 novembre.

Pour la première fois depuis 2010, le camp Démocrate parvient à reconquérir la Chambre des représentants. Le Sénat en revanche reste majoritairement Républicain.

Les électeurs américains ont renouvelé les deux chambres qui composent le Congrès : l'intégralité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat.

Concernant le Sénat, sur les 35 sièges à renouveler, 26 étaient occupés par des démocrates et 9 par des républicains.

Les Républicains vont renforcer leur majorité.

L'enjeu principal concernait la Chambre des représentants, dans laquelle l'ensemble des 435 sièges étaient remis en jeu.

Selon les premiers résultats, les Démocrates ont obtenu 42 sièges au Sénat, les Républicains 51 sièges. Pour la Chambre des représentants, les Démocrates ont obtenus 189 sièges, les Républicains 175.

Les deux camps ont maintenant le regard tourné vers les futures élections présidentielles.

The "blue wave" was not the "tsunami" many Democrats were hoping for because the party is still searching for its identity, writes LZ Granderson via @CNNOpinion https://t.co/OMISXzKikH

"Today is more than about Democrats and Republicans. It's about restoring the Constitution's checks and balances to the Trump administration," says Nancy Pelosi, shortly after CNN projects that Democrats will take control of the House https://t.co/BvsJ35AvPQ pic.twitter.com/8LWJbEXMhk

— CNN (@CNN) November 7, 2018