[EN DIRECT] Midterms : vers une cohabitation aux Etats-Unis, Donald Trump revendique un "immense succès"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

07:15 DRAME «Un amour impossible» rend Christine Angot plus aimable Catherine Corsini confie à « 20 Minutes » son admiration pour Christine Angot, dont elle porte à l’écran « Un amour impossible », au cinéma le 7 novembre…

Ocasio-Cortez, benjamine du Congrès et espoir de l’aile gauche du parti démocrate

Le président Donald Trump a parlé d'un "immense succès" sur Twitter. Donald Trump a salué des résultats. "Immense succès ce soir. Merci à tous !". Le président américain a multiplié les meetings et les déplacements dans les dernières heures de la campagne.

Les Démocrates ont repris le contrôle de la Chambre des représentants, mercredi 7 novembre lors des midterms, selon CBS, ABC et CNN. Cette victoire est une première depuis 2010. Le Sénat reste aux mains des Républicains.

Les Républicains remportent 3 sièges de plus.

