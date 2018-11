Michelin va fermer son site britannique de Dundee en 2020

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'entreprise Michelin devrait entamer dans un délai de deux semaines des consultations des salariés et des organisations syndicales sur le projet de fermeture et les mesures d'accompagnement social.

Concernant la fermeture du site de Dundee, l'entreprise prévoit de mettre en place un "programme d'accompagnement personnalisé" pour tous les salariés de l'usine et proposera un "dispositif complet" pour permettre d'accéder dans les meilleurs délais à un nouveau projet professionnel.

L'usine produit exclusivement des pneumatiques Michelin en dimension 16 pouces et moins pour les véhicules de tourisme est confrontée à de sérieuses difficultés explique le groupe dans un communiqué évoquant pêlemêle la transformation du parc de véhicules et l'évolution de l'offre des pneumatiques.

