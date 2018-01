Michèle Alliot-Marie tacle Alain Juppé

Michèle Alliot-Marie a décidé de ne pas être tendre avec Alain Juppé dans une interview donnée au Parisien. En réaction à son éloignement du parti Les Républicains, l'ancienne ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy assimile ce départ à la période des soldes : " Le début de l’année, c’est l’heure des inventaires qui permettent de redémarrer sur des bases claires.

C’est aussi l’époque des soldes. Et au final, les soldes, c’est quoi ? Vendre pour pas cher ce qui était à la mode les années passées… Mais à la différence qu’en politique, les Français ne sont pas fans du vintage."

L'ancienne ministre déplore aussi son "manque d'élégance" et assure qu'elle en a "un peu ras-le-bol du dénigrement et de la critique systématique" envers Laurent Wauquiez. Et pense qu'il faut "lui laisser du temps" et qu'il sera jugé "sur ce qu'il va concrètement faire dans les prochains mois".

Mais il n'y a pas qu'envers Alain Juppé que Michèle Alliot-Marie est sévère. Elle juge aussi sévèrement Xavier Bertrand qui a quitté les LR il y a quelques mois. Même si elle "aime bien à titre personnel" les deux hommes, elle a toujours l'impression "que c'est le retour à la cour d'école maternelle : puisque c'est pas moi le chef, alors je m'en vais" fustige-t-elle.