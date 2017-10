Michel Sapin : "on est en train de creuser par la voie fiscale les inégalités entre Français"

Michel Sapin (RTL) : "Le Fonds monétaire international dit que le principal ennemi de nos économies, ce sont les inégalités qui grandissent. Si on ne lutte pas contre le fossé des inégalités dans tous les pays, c'est le populisme qui l'emporte. Aujourd'hui en France, on est en train de creuser par la voie fiscale les inégalités entre Français. Ça ne répondra pas à cette montée des populismes."

Daniel Fasquelle (France 2) : "Il s'agit d'écarter, de notre famille politique, d'anciens membres qui nous ont combattu en juin dernier" explique-t-il en référence à l'exclusion des constructifs. "Tout cela n'a que trop duré.

On les qualifie de constructifs, moi je les qualifie de destructifs. Ils ont tout fait pour détruire la droite."

Jean Lassalle (RTL) : "Je n'ai aucune mémoire, ni du moment, ni du lieu et surtout du geste" explique le député, accusé d'avoir mis une main aux fesses d'une journaliste. "Depuis quelques nuits, je me réveille la bouche pleine de bile (...). Il n'y a pas de fumée sans feu, mais là, non. On n'arrive pas aux fesses comme ça."

Stéphane Travert (Sud radio): "Ce n'est pas à moi de dire quelle doit être la durée" a expliqué le ministre de l'agriculture, à propos de la nouvelle autorisation du glyphosate en Europe. "Nous avons besoin des avis scientifiques. Le Premier ministre nous a demandé de trouver un calendrier de sortie qui tienne compte des impasses techniques et de la nécessité, pour les agriculteurs qui utilisent encore ce produit, de trouver des alternatives."