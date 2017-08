Michel Sapin dénonce une politique budgétaire et fiscale "plus à droite que certains à droite"

Michel Sapin, qui fut ministre des Finances et des Comptes publics à partir de 2014 puis fut nommé le 30 août 2016, il ministre de l'Économie et des Finances à la suite de la démission d'Emmanuel Macron, dénonce dans une interview à La Nouvelle République la politique fiscale de ce dernier. "Cette politique budgétaire et fiscale est de droite, clairement à droite, et même parfois plus à droite que certains à droite", déclare-t-il dans un entretien.

Il détaille : "La CSG est un impôt et quand on augmente la CSG, on augmente les impôts. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne payent pas de cotisations et qui vont payer la CSG: les fonctionnaires, une partie des retraités.

Je ne suis pas contre le fait qu'ils participent à la solidarité nationale mais on ne peut pas dire qu'on va baisser les impôts".

Pour l'ancien ministre, aujourd'hui sans aucun mandat, "on peut demander des efforts mais il faut qu'ils soient justes. J'attends de voir ce qui va se passer pour l'impôt sur la fortune et en particulier pour les très grandes fortunes qui sont financières et non immobilières et qui ne seront plus taxées", prévient-il.

Interrogé sur son avenir personnel, il précise qu'il va réintégrer le Conseil d'Etat et ne briguera plus de mandat. Par contre, "je suis membre du PS depuis 1974. Je ne vais pas arrêter aujourd'hui. La gauche est fracturée, la gauche responsable, réaliste, est très affaiblie. Affaiblie mais pas disparue", dit-il.