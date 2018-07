Michael Cohen a secrètement enregistré Donald Trump lors de conversations sur le versement d'une somme d'argent à un modèle pour Playboy, Karen McDougal

L'avocat de longue date du locataire de la Maison-Blanche, Michael D. Cohen, a enregistré secrètement une conversation avec Donald Trump deux mois avant l'élection.

Au coeur de la conversation, des paiements à une ancienne modèle pour Playboy, Karen McDougal, ont été évoqués. La jeune femme en question avait auparavant indiqué avoir eu une relation avec Donald Trump en 2006. Cette histoire serait arrivée peu de temps après la naissance du fils de Donald Trump et Melania, Barron. La jeune femme a vendu son histoire à la rédaction du National Enquirer en échange de 150 000 dollars dans les derniers mois de la campagne présidentielle. Le tabloïd n'a finalement pas rendu cette affaire publique.

David J. Pecker, l'homme à la tête de la compagnie qui détient le journal The Enquirer est un ami de Donald Trump.

Karen McDougal a accusé Michael Cohen de prendre part secrètement à l'accord.

Le FBI aurait saisi l'enregistrement cette année lors d'une perquisition dans les bureaux de Michael Cohen. La Justice enquête notamment sur l'implication de Michael Cohen dans le fait de rémunérer des femmes afin qu'elles ne révèlent pas des informations embarrassantes au sujet du président américain.

L'existence de cet enregistrement pose surtout question sur les tactiques et les pratiques de Donald Trump et de ses associés afin de conserver le plus grand secret sur sa vie privée et professionnelle.