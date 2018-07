Michaël Blanc a quitté l'Indonésie après 19 ans de prison pour trafic de drogue

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Fognini et Gasquet se défieront en finale

A Gaza et en Israël, la peur de la guerre malgré la trêve

Fête nationale: un défilé sous le signe de 5 ans de règne et du centenaire de la fin de la Grande Guerre

En savoir plus

Lors de son arrestation, Michaël Blanc avait affirmé qu'un ami les lui avait confiées les bouteilles d'oxygène pour les transporter. Cet argument n'avait pas convaincu la justice indonésienne, qui l'avait condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. L'homme avait bénéficié d'une grâce présidentielle partielle en 2009 et vu sa peine commuée en 20 ans de prison.

Depuis 2014, ce cuisinier originaire de Haute-Savoie, âgé aujourd’hui de 45 ans, était sorti de prison mais vivait en liberté conditionnelle à Jakarta. Il avait interdiction de quitter le pays jusqu’à l’expiration de son contrôle judiciaire. "Mon fils est heureux. Et surtout très impatient de partir. L’ultime compte à rebours a commencé", avait déclaré sa mère mercredi, dans une interview au Parisien.

L'homme et sa mère sont attendus en France dimanche.

L'Indonésie est l'un des pays dont la législation anti-drogue est la plus sévère au monde. Et elle s'applique aussi bien aux locaux qu'aux étrangers. En France, Michaël Blanc est devenu le visage de cette législation : arrêté en décembre 1999, à l'âge de 26 ans, à l'aéroport international de Bali avec 3,8 kilos de haschisch dans des bouteilles de plongée, il aura dû attendre dix-neuf ans pour pouvoir quitter le pays. Il a embarqué ce samedi dans un avion qui s'est envolé de Jakarta à 21h, heure locale.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres