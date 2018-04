Meyzieu : Un lycée lyonnais portera le nom d'Arnaud Beltrame

Le nom du colonel Arnaud Beltrame et son sacrifice lors de l'attentat terroriste de Trèbes resteront à jamais dans toutes les mémoires. Des initiatives pourraient se multiplier dans les mois et les années à venir afin de prolonger la mémoire et le souvenir du sacrifice du colonel de gendarmerie, mort en héros.

C'est par exemple le cas dans la commune de Meyzieu. Le futur lycée de l'Est lyonnais portera le nom du colonel Arnaud Beltrame, selon des précisions de Sud-Ouest.

Cette information a été dévoilée dans un communiqué par la région Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par Laurent Wauquiez (Les Républicains). Le nouveau lycée sera inauguré à l'horizon 2022 à Meyzieu. Il devrait permettre de désengorger l'Est lyonnais.

Une rue de la ville de Pau, dans un quartier neuf de la ville, pourrait être également baptisée en hommage au colonel Beltrame suite à une proposition du maire François Bayrou.

Le colonel Arnaud Beltrame avait été tué par le terroriste Radouane Lakdim dans le magasin Super U de Trèbes, dans l'Aude. Le colonel s'était sacrifié en échangeant sa place avec une femme retenue en otage, qui a donc été libérée grâce au colonel Beltrame. Un hommage national aux Invalides avait été rendu à cet officier de gendarmerie.