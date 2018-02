Mexique: 13 morts dans l'accident d'hélicoptère d'un ministre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

"Les Bruxellois en ont assez de l'amateurisme et du manque de dynamise" à Bruxelles (N-VA)

Brexit: Theresa May tente d'obtenir un accord rapide sur la sécurité

Alfonso Navarrete a déclaré à la chaîne Televisa que le pilote de l’hélicoptère militaire avait perdu le contrôle de l’appareil à environ 40 mètres du sol, peut-être à cause d'un nuage de poussière soulevé par l'appareil au moment de son atterrissage.

"Nous avons récupéré sur place les corps de 12 personnes: 5 femmes, 4 hommes, deux petites filles et un petit garçon. Une autre personne est décédée à l'hôpital de Jamiltepec" et quinze autres ont été blessées, selon les autorités judiciaires de l'Etat de Oaxaca (sud), où s'est produit l'accident vendredi soir.

Néanmoins, alors que le ministre mexicain de l'Intérieur, Alfonso Navarrete, se rendait sur place en hélicoptère, l'appareil s'est écrasé à l'atterrissage. Le ministre est sain et sauf mais plusieurs personnes au sol ont perdu la vie.

