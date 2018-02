Meurtre de Fiona : 20 ans de réclusion criminelle pour Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En première instance, Cécile Bourgeon avait été condamnée à cinq ans de prison pour quatre délits dont "dénonciation de crime imaginaire" et Berkane Makhlouf avait été condamné à 20 ans de réclusion pour ces mêmes faits. Cécile Bourgeon avait été acquittée du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le parquet général de Riom avait alors décidé de faire appel du verdict.

Selon lui, Cécile Bourgeon n’est ni passive, ni instrumentalisée. "Vous avez votre libre arbitre. Et votre libre arbitre c'est de vous être opposée à l'épanouissement de Fiona".

"Ces violences ont été activées par les deux, par la répétition dans le temps et par la localisation (des coups) sur la tempe gauche de Fiona", avait déclaré l’avocat général Raphaël Gentile de Sanesi lors de son réquisitoire.

Le verdict est tombé dans la nuit. Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf en appel à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de la petite Fiona en 2013.

