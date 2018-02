Meurtre d'Alexia Daval : de violents SMS échangés entre les époux avant le crime

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Fed: vers un passage de témoin sans-faute entre Janet Yellen et Jerome Powell

La Chine envisage d'ouvrir une base militaire dans l'Est de l'Afghanistan

La Chine envisage d'ouvrir une base militaire dans l'Est de l'Afghanistan

La Chine envisage d'ouvrir une base militaire dans l'Est de l'Afghanistan

En savoir plus

Jonathann Daval a aussi confié avoir tenté de se forger un alibi, envoyant d'abord un SMS aux parents d'Alexia avec son téléphone, en indiquant qu'elle partait courir et passerait peut-être les voir.

Interrogé par les enquêteurs, Jonathann Daval a également précisé le déroulé du meurtre – qu’il a avoué après avoir fait croire à la disparition de sa femme pendant trois mois - et des jours qui l'ont suivi. Rentrant d'un repas raclette chez les parents d'Alexia, les époux se seraient violemment disputés le 28 octobre au soir. L'homme dit avoir tenté de maîtriser sa femme, avant de "perdre le contrôle" et de l'étrangler. Disant avoir été "désemparé" devant le corps de sa femme, il aurait alors caché ce dernier dans sa voiture avant de le déposer dans la forêt de d'Esmoulins le lendemain matin.

L’enquête avance sur le meurtre d’Alexia Daval par son mari Jonathann. Selon des informations révélées par BFMTV, l'examen du téléphone portable du mari montre des échanges de SMS "violents" entre les époux dans les jours précédant le crime, sans en préciser les termes précis. Dans ces messages, la jeune femme évoque la conception d’un enfant et reproche notamment à son mari son "impuissance".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres