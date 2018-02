Meurtre d’Alexia Daval : Christophe Castaner recadre Marlène Schiappa

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le Point Pop - Mario Kart et ses peaux de banane débarquent sur smartphone

Fonction publique: le gouvernement veut davantage de contractuels et de rémunérations au mérite

Algorithmes et "police fiscale": le plan anti-fraude de Bercy se précise

En savoir plus

« Je n’ai pas à juger si elle a fait une erreur, nous n’avons pas à commenter une affaire judiciaire », a expliqué le secrétaire d’Etat chargé des Relations avec le Parlement. Toutefois, il a confié d’être en partie d’accord avec sa collègue « Je suis choqué -et je ne parle pas de cette affaire- […] que l’on justifie l’assassinat de sa compagne, de son compagnon, de son conjoint, au motif qu’il aurait mis la pression sur l’homme qui se serait senti obligé d’assassiner sa femme ». « Mais, a-t-il insisté, dans un cas particulier, nous n’avons pas à commenter ».

« Un ministre n’a pas à commenter une affaire judiciaire en cours », a déclaré ce jeudi le patron de LREM sur France Inter. Christophe Castaner n’a pas apprécié les propos de Marlène Schiappa, concernant l’enquête sur le meurtre d’Alexia Daval. La ministre de l’Egalité entre les femmes et les hommes avait dénoncé les propos de l’avocat de Jonathann Daval, qui a avoué le meurtre de son épouse. « Elle avait une personnalité écrasante », avait déclaré Randall Schwerdorffer. Marlène Schiappa a dénoncé un « victim bashing » et a estimé que ces propos étaient « proprement scandaleux ».

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres