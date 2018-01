Métro parisien : plus de forces de l'ordre dans les stations "sensibles"

C'est un tronçon de la ligne 12 qui fait de plus en plus parler. Entre la Gare Saint-Lazare et le terminus d'Aubervilliers, une population de toxicomanes, installé dans les tronçons comme sur les quais inquiètent de plus en plus les usagers et professionnels. "Depuis des années, le métro est envahi par des groupes de dealers et leurs clients" déclare l'association SOS usagers et le syndicat Unsa RATP, dans une tribune conjointe comme on en voit peu, les deux associations ayant plus l'habitude de s'opposer que de s'unir.

Des syndicats ont même demandé une grève (CGT et Sud) suite à plusieurs agressions.

Suite à ce cri d'alarme, syndicats, policiers et magistrats se sont réuni vendredi pour évoquer ensemble la réponse à apporter à ce phénomène des fumeurs de crack dans le métro, notamment sur les lignes 4 et 12.

Après cette réunion, la RATP, la préfecture de police de Paris, la préfecture d'Ile-de-France et le parquet de Paris ont annoncé dans un communiqué commun que les équipes d'agents de sécurité de la RATP et de policiers seront davantage présentes sur les lignes les plus sensibles et bénéficieront d'une "présence régulière d'unités de forces mobiles" dans les stations "prioritaires".

La situation dans le métro sera aussi "prise en compte dans le Plan stups 2018 piloté par la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de Paris" pour démanteler les réseaux, indique le communiqué. Il précise aussi que "pour améliorer l'efficacité de ces actions", le parquet de Paris va créer un Groupe local de traitement de la délinquance (GLTD), "placé sous l'autorité du procureur de Paris, dont l'objectif sera de traiter le problème des stupéfiants dans les transports".