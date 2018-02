Météo : la vague de froid arrive en France, jusqu’à -25 degrés ressentis cette semaine

Sortez les doudounes ou les chapkas : la semaine va être rude sur une bonne partie du pays, prévient Météo France. "L'anticyclone situé sur la Scandinavie va diriger vers la France jusqu'à mercredi de l'air glacial mais sec en provenance de Russie", indique l'agence météorologique.

"Lundi 26 verra les vents de nord-est les plus forts, puis mardi 27 devrait être la journée la plus froide de cet épisode", ajoute Météo France, qui détaille : "on observera des températures minimales de -6 à -10 °C au nord et à l’est de l’Hexagone, -2 à -6 °C sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique et dans les plaines du Sud-ouest, 0 à -4 °C près de la Méditerranée".

Même en journée, les températures maximales resteront souvent voisines de 0 °C, et même parfois négatives du Nord à l'Île de France et au Nord-Est ; elles atteindront 2 à 6 °C sur les régions les plus méridionales.

Ces valeurs, de 8 à 10 °C sous les normales saisonnières, ne sont pas les seules responsables du froid : le vent de nord-est fera baisser les températures ressenties. C'est dans le Nord et l'Est que les températures seront les plus basses et avec la Bise qui soufflera jusqu'à 60 km/h, le ressenti approchera -15 à -20 le matin.

La Chaîne météo a d'ailleurs placé jusqu'à jeudi 33 départements en alerte orange aux températures: l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Ardennes, l'Aube, le Cher, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, le Loiret, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l‘Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne et le Val-d'Oise.