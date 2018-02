Météo : des températures polaires pour la fin du mois

Tous à l'abri, l'hiver est loin d'être fini. Pire, il risque de se renforcer cette semaine avec des températures glaciales en France. "Une masse d'air froid et sec en provenance du nord de l'Europe va s'installer sur l'Hexagone" annonce Météo France. Retour des geléesdonc, surtout la nuit.

Dès ce jeudi, les températures vont commencer à baisser, mais c'est surtout la semaine prochaine que les jours seront les plus froids avec chiffres négatifs sur toute la France.

Météo France prévoit, pour la nuit de la semaine prochaine, -7° à Lille et -11° en montagne. Les températures remontent en journée mais le vent va donner une sensation bien plus fraiche. Selon BFMTV, le ressenti devrait se situer entre -10° et -17°, voire -25° en montagne !