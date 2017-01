Météo : des températures allant jusqu'à -10° attendues la semaine prochaine en région parisienne

Selon météo France, un épisode neigeux va de nouveau toucher ce vendredi soir les régions du nord où la vague de froid sévit depuis le début de la semaine jours. En région parisienne, il fera jusqu’à -10 degrés dans les prochains jours.

La semaine prochaine, le mercure pourrait descendre à -15° dans les départements de l’est et du centre-est, alors que la neige devrait tomber sur une large partie du pays.

En région parisienne, il fera entre -8 et -10 degrés et à Paris intramuros, -6°. Une vague de froid avec des températures qui pourraient rester constantes pendant au moins une semaine. Celle-ci s’apparente à la vague de froid de 2012, où le mercure était resté entre -10 et -14° pendant dix jours.

La vigilance orange neige-verglas a en revanche été levée ce vendredi matin sur onze départements.

Seule la Haute-Corse est en alerte orange "vent". Pour autant, rappelle Météo france, il est nécessaire de rester "attentif" dans la majorité du pays où des gelés et des chutes de neige sont prévues.

>>>> À lire aussi : Tempête hivernale : 53 départements en vigilance orange neige, vent et verglas