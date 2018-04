Météo : quatre départements placés en vigilance orange "pluie-inondation"

Jour de pont peut-être…mais jour pluvieux. Ce lundi, Météo-France a placé le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, le Nord et la Somme en vigilance orange "pluie-inondation". "La dépression actuellement sur les Hauts-de-France et la Normandie continue sa lente progression vers le nord" détaille dans un communiqué Météo France. "Elle occasionne des pluies continues persistantes sur les zones suivantes : moitié nord du Nord, Pas-de-Calais, moitié ouest de la Somme, Seine-Maritime et Calvados".

Cette perturbation occasionne également un vent fort sur la région des Hauts-de-France avec, sur le littoral, des rafales à 80 km/h, voire ponctuellement 100 km. Les pluies faibliront progressivement dans la soirée. La dépression devrait se décaler vers la mer du Nord. Samedi, 12 départements avaient été placés en vigilance orange. Ce week-end, des chutes de grêlons de 1 à 3cm de diamètre dans les orages les plus violents en Champagne et Lorraine ont par ailleurs été observées. Des dégâts ont été recensés de la Nièvre aux Ardennes.