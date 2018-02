Météo: onze départements toujours en vigilance orange "crues"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

13:06 GRANDE DISTRIBUTION Voici la liste des 273 magasins Carrefour menacés de fermeture L’Occitanie, l’Île-de-France, les Hauts-de-France, Paca et Auvergne-Rhône-Alpes sont les régions les plus touchées…

Six blessés - Un homme ouvre le feu sur des migrants en Italie

"Sur la Marne en Île-de-France, les pluies observées ont engendré des réactions importantes de ses affluents aval, principalement le Petit et le Grand Morin", explique le service de vigilance inondatons.

VigieCrus explique que le niveau de la Marne et de la Seine devraient continuer à monter ce samedi à cause de nouvelles précipitations associées à un fort coefficient de marée.

Il s'agit du bassin de la Seine et de ses affluents, de la source à la mer : la Marne, l’Aube, la Seine-et-Marne, le Val-d’Oise, les Yvelines, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, Paris, le Val-de-Marne, l’Eure et la Seine-Maritime.

La vigilance reste de mise, alors que la Marne est à son maximum et que la Seine baisse à peine après le pic de crue connu dimanche dernier. Ce samedi, onze départements restent en vigilance orange, pour cause d’inondations.

