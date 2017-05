Météo : un nouveau pic de chaleur attendu dans l'Hexagone ce week-end

Le pic de chaleur enregistré partout en France depuis le début de la semaine persistera ce week-end, notamment dans l'ouest du pays, indique Météo France ce vendredi. La ville de Brest, qui avait déjà battu jeudi un record pour le mois de mai (28,7°C), a dépassé vendredi un nouveau seuil avec 29,5°C.

Des températures maximales ont aussi été relevés à Nantes (32,8°C), La-Roche-sur-Yon (31,7°C), Saint-Nazaire (31,2°C), Guérande (29,9°C) et Niort (32,4°C).

De telles températures sont "exceptionnelles" pour la saison, observe Steven Testelin, prévisionniste à Météo France, qui évoque "un pic de chaleur".

La journée de samedi sera particulièrement chaude, notamment dans la moitié est du pays, avec des températures dépassant les 30°C, prévoit Météo France.

Le thermomètre montera encore dimanche : "ce sera la journée la plus chaude du week-end", prévient Steven Testelin. L'Ile-de-France, la Champagne et la Bourgogne connaîtront les températures les plus élevées.