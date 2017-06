Météo: "l'été sera chaud et sec" affirment les prévisionnistes

1er juin, l'été commence. Alors que le beau temps s'installe en France et que les températures réalisent quelques pics, les prévisionnistes annoncent un été "chaud et sec". Guillaume Séchet, prévisionniste et présentateur météo à BFMTV, souligne ainsi le rôle de l'anticyclone des Açores pour prédire la saison qui arrive.

"Soit, l'anticyclone stationne au nord de l'Europe, du côté des Iles britanniques, et cela donne un été chaud et sec au nord de la France, avec des orages au sud. Soit, l'anticyclone se place plus au sud et reste sur les Açores. Dans ce cas, il laisse passer le courant ouest océanique qui donne un été plus frais au nord, mais moins d'orages sur le sud de la France" explique-t-il sur le site de la chaîne.

"La tendance de cette année est, selon la première hypothèse d'un anticyclone placé haut sur le continent européen, d'un été chaud et sec. Surtout à partir de la mi-juin et pendant le mois de juillet. Puis cette tendance va vraisemblablement s'estomper au mois d'août" poursuit-il. Attention, cela ne signifie pas que la France sera épargnée par la pluie. Cette prédiction est une tendance générale mais n'indique pas la météo sur les mois à venir…