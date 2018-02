Météo départements en vigilance orange

Météo France a placé 23 départements en vigilance orange. Dans le Nord, ce sont principalement les abords de la Seine qui sont toujours concernés par des risques d'inondation, liés aux crues des dernières semaines.

Mais plus au sud, et notamment dans la région lyonnaise, c'est la neige et le verglas qui s'invitent. Météo France met en garde contre un "épisode neigeux non exceptionnel pour les régions concernées mais suffisamment notable pour rendre les conditions de circulations difficiles (…) Il persistera jusque dans l'après midi sur les départements les plus au nord. Les quantités attendues sont de l'ordre de 2 à 5 cm en plaine avec localement 10 cm. En montagne, on pourra atteindre 10 à 20 cm au dessus de 500m, 20 à 30 au dessus de 1000m au Mont Lozere en particulier."

La France va être touchée par une baisse des températures, cette semaine, avec un risque de chute de neige important sur le pays, y compris en région parisienne.