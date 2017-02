Météo : 9 départements en vigilance orange au vent

Météo France a émis une vigilance orange aux vents forts et aux vagues-submersions, pour 9 départements de l'ouest. Sont concernés l'Ille-et-Vilaine (35), la Loire-Atlantique (44), la Vendée (85), le Maine-et-Loire (49), la Mayenne (53), le Finistère (29), les Côtes-d'Armor (22), le Morbihan (56) et la Manche (50). Il s'agit d'une "tempête commune en période hivernale se produisant 3 à 4 fois par an" précise Météo France.

"Le vent de sud se renforce ce vendredi matin de la Bretagne au sud des Pays de la Loire. Il tournera au sud-ouest puis à l'ouest en cours de journée, associé à de fortes averses. Il concernera alors également les départements plus intérieurs des Pays de la Loire, ainsi que le Cotentin" souligne l'institut. "Les rafales maximales pourront atteindre 110 à 120 km/h près du littoral, voire 130 km/h près de caps exposés du littoral atlantique. Dans les terres, on atteindra 90 à 100 km/h avec des pointes à 110 km/h sous les averses les plus fortes." La fin du phénomène est prévue ce vendredi à 21h.