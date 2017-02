Météo : 7 départements en vigilance orange dans le sud

C'est une nouvelle tempête qui déferle sur le sud de la France. L'Aveyron, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne sont ainsi concernés par des vents violents, tandis que l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance orange pour de fortes pluies. Les rafales les plus fortes déferlent des Monts de Lacaune au Lauragais jusqu'aux coteaux de Lomagne ainsi que du Lévezou au nord-ouest de l'Aveyron, avec des valeurs de 100 à 110 km/h, parfois 120 à 130 km/h sur le sud du Tarn, de la Montagne Noire aux Monts de Lacaune" explique Météo France.

"Ce vent d'autan violent ne commencera à s'atténuer qu'en fin d'après-midi."

"Les précipitations et les orages pourront être marqués et durables avec de fortes intensités pluvieuses. Les cumuls attendus sont de 120 à 150 mm, avec parfois de fortes valeurs en quelques heures."